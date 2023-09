La Fiscalia demana admetre la querella per presumptes tortures a Carles Vallejo durant el franquisme

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de Barcelona ha donat suport a l'admissió a tràmit de la querella presentada per una desena d'entitats memorialistes per crims contra la humanitat i tortures al sindicalista Carles Vallejo, per la seva detenció durant el franquisme a la Prefectura de la Via Laietana.

Es tracta de la primera querella per crims franquistes després d'aprovar-se la nova llei de memòria democràtica, i la Fiscalia ha assenyalat en un comunicat aquest dijous que aquesta norma "imposa a l'Estat, des de l'àmbit de la justícia, el deure d'investigar les violacions del dret internacional dels drets humans i del dret internacional humanitari durant la Guerra Civil i la dictadura franquista".

D'acord amb la llei i tenint en compte la jurisprudència nacional i internacional, la Fiscalia "conclou que no procedeix la inadmissió de la querella, sinó que cal dur a terme una investigació dels fets i del context abans d'adoptar una decisió sobre si continuar el procediment".

La Fiscalia també ha assenyalat "l'obligació de garantir no només el dret a la justícia, sinó també el dret a la veritat i a la reparació de les víctimes", principis del dret internacional humanitari i de la llei de memòria democràtica.

La querella la van presentar el novembre del 2022 Irídia i Òmnium Cultural, entre altres entitats, i identifica sis policies per les suposades tortures a Vallejo, que va ser detingut dues vegades i processat tres vegades per la seva activitat política i sindical.