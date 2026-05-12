La Fiscalia demana 26 anys de presó per a Santiago Laiglesia per l'assassinat d'Helena Jubany

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
El servei de jurat de la Fiscalia Provincial de Barcelona ha presentat l'escrit d'acusació sobre el cas de la mort violenta d'Helena Jubany i ha sol·licitat per al principal sospitós del crim, Santiago Laiglesia, 26 anys de presó.
El ministeri públic demana 20 anys de presó com a presumpte autor d'un delicte d'assassinat i 6 més per detenció il·legal, ha informat en un comunicat aquest dimarts.
D'altra banda, ha sol·licitat el sobreseïment provisional respecte als altres dos investigats: Xavier Jiménez i Ana Echaguibel.