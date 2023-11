La Fiscalia demana 11 anys de presó per a tres càrrecs d'Iqoxe per l'explosió amb tres morts

TARRAGONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de Tarragona ha reclamat una condemna d'11 anys de presó per a tres directius de l'empresa Iqoxe per l'explosió a la seva seu el 14 de gener del 2020, en què van morir tres persones, i una multa de 900.000 euros per a l'empresa, que també serà jutjada com a persona jurídica.

El fiscal ha presentat l'escrit d'acusació, consultat per Europa Press aquest dimecres, després que la setmana passada la jutgessa instructora va enviar el cas a judici pels presumptes delictes de tres homicidis imprudents, lesions per imprudència a diversos ferits, estralls, danys també per imprudència, manca de seguretat en l'empresa i delicte contra els drets dels treballadors

Per als tres responsables de l'empresa en el moment de l'accident, el fiscal també reclama una multa de 16.800 euros per a cadascun.