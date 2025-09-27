Fiscalia i defensa de Begoña Gómez demanen arxivar la peça de malversació i les acusacions que atesti Sánchez

MADRID 27 set. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia i la defensa de Begoña Gómez han demanat al jutge Juan Carlos Peinado que arxivi la investigació que dirigeix per presumpta malversació en el nomenament de Cristina Álvarez com a assessora de Moncloa, mentre que les acusacions populars han sol·licitat que se citi com a testimoni al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i al ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños.
Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que així s'ha pronunciat el Ministeri Públic i l'advocat de Gómez, l'exministre socialista Antonio Camacho, i les acusacions dirigides per Hazte Oír en la "compareixença prevista a l'article 25 de la Llei Orgànica del Tribunal del Jurado" celebrada la tarda d'aquest dissabte durant més d'una hora i mitja.
El titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid va fixar aquesta vista amb la finalitat d'informar als investigats --Begoña Gómez, la seva assessora, i el delegat del Govern central a Madrid, Francisco Martín Aguirre-- que ha transformat les diligències relatives a aquesta peça separada perquè, en cas que siguin jutjats per malversació, ho faci un jurat popular, és a dir, ciutadans i no un tribunal conformat per jutges.
No obstant això, Begoña Gómez, Cristina Álvarez i Francisco Martín Aguirre han optat per no acudir al jutjat i enviar únicament als seus lletrats a la compareixença. Segons les fonts consultades, s'han emparat en una circular de la Fiscalia del 29 de desembre de 1995 sobre el procés davant del tribunal del jurat, que fixa que la presència dels investigats en la compareixença prevista en l'article 25 de la Llei Orgànica del Tribunal del Jurat "no és indispensable".
Aquesta circular sosté que en aquest tipus de compareixences només es concreten els termes de la imputació i és suficient amb que acudeixi la defensa de l'investigat perquè "no es practiquen diligències d'instrucció i per tant, tampoc la declaració de l'imputat".
La vista, que finalment s'ha celebrat sense la presència dels tres investigats, té lloc sis mesos després que el jutge acordés obrir una peça separada per investigar si es va produir un desviament de diners públics en la designació de la treballadora de Moncloa i si aquesta va exercir funcions privades per a la dona del cap de l'Executiu a la Universitat Complutense de Madrid (UCM).