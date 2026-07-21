La Fiscalia creu que el Tribunal de Comptes pot decidir si aplica l'amnistia sense consultar al·legacions

MADRID 21 jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia ha instat el Tribunal de Comptes a decidir si aplica la llei d'amnistia a les despeses del procés sense consultar les al·legacions a les parts en el cas del presumpte desviament de fons per al referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017 i l'acció exterior del procés, després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) a la mesura de gràcia.
Així ho ha considerat el fiscal en cap del Tribunal de Comptes en un escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, en què indica que la providència de l'òrgan fiscalitzador per demanar l'opinió a les parts sobre l'assumpte és un pas "improcedent i innecessari".
"És innecessari", addueix, perquè la sentència del TJUE en la conclusió primera i l'informe de l'advocat general "descarten que s'hagin utilitzat fons comunitaris".
A més a més, remarca que "la interlocutòria en la qual es plantejava la qüestió prejudicial no contenia cap element que pogués sostenir l'ús indegut de fons comunitaris", mentre que, excepte un cop aprovada la llei d'amnistia, mai "s'ha posat en qüestió que les investigacions de les despeses indegudes objecte d'aquest procediment tinguin cap altra procedència diferent de la Generalitat de Catalunya".
Per tot plegat, la Fiscalia estima que "el que procedeix és seguir els tràmits previstos" en la llei d'amnistia, i també emfatitza "el que està previst sobre la tramitació preferent i urgent" per resoldre "les mesures cautelars acordades un cop resolta la qüestió prejudicial en el seu moment plantejada davant el TJUE que va motivar la suspensió del procediment".