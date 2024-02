La Fiscalia creu que no es pot imputar Negreira per suborn

BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia s'ha posicionat en contra d'imputar per suborn a l'expresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira en la causa que porta el seu nom, han explicat a Europa Press fonts de la Fiscalia.

El fiscal es va manifestar en aquest sentit el 19 de desembre en adherir-se a recursos de les defenses que es van oposar a les imputacions per aquest delicte, ha avançat 'El Periódico' i han confirmat les citades fonts.

Fonts de la Fiscalia han afegit que el ministeri públic considera que no es pot imputar Negreira aquest delicte perquè no és funcionari públic, en contra de l'argumentació que va fer l'instructor.

Aquest delicte afecta als funcionaris públics quan reben pagaments d'un particular, és a dir, un suborn, i per justificar aquest presumpte delicte, el jutge va argumentar que la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), de la qual és part el Comitè Arbitral, "té efectes penals la condició d'entitat jurídic-pública" i per tant que els seus directius com era han de ser considerats com a funcionaris a efectes penals.

En canvi, tant les defenses com la Fiscalia discrepen d'aquesta interpretació, si bé les fonts consultades aclareixen que això no descarta que els puguin imputar altres delictes quan arribi la fase de qualificació.