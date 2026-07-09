La Fiscalia confirma la petició d'absolució per a Begoña Gómez

MADRID 9 jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia Provincial de Madrid ha oficialitzat davant el jutge Juan Carlos Peinado la sol·licitud per a l'absolució de Begoña Gómez, la dona del president del Govern central, Pedro Sánchez, a més de la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, en considerar que no van cometre cap delicte.
En l'escrit de conclusions adreçat al jutge, al qual ha tingut accés Europa Press, el fiscal demana que "procedeix la lliure absolució dels acusats" perquè "els fets narrats no són constitutius d'infracció penal".
El ministeri públic ha demanat reiteradament al jutge instructor del cas Begoña Gómez que arxivi la causa i ja va avançar fa mesos que reclamaria l'absolució dels tres acusats.
Peinado va acordar al juny obrir judici oral amb jurat popular a Gómez, Álvarez i Barrabés. A més, a les dues primeres va decidir retirar-los el passaport, prohibir-los sortir d'Espanya i obligar-les a signar cada quinze dies en seu judicial "durant el temps que duri la tramitació d'aquesta causa i fins que es dicti una resolució ferma".
El jutge instructor atribueix a Gómez i la seva assessora presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics, mentre que a Barrabés li atribueix els dos primers, sense imposar-li mesures cautelars.
Per la seva banda, les acusacions populars, que lidera Hazte Oír, reclamen 24 anys de presó per a la dona de Sánchez, 22 per a l'assessora i sis per a Barrabés.