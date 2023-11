La Fiscalia de Catalunya està "a la cua" en mitjans tecnològics, segons Bañeres

El fiscal en cap assegura que la seva plantilla està "desbordada" amb els delictes informàtics i amoïnada per la violència sexual



BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal en cap de Catalunya, Francisco Bañeres, ha assegurat aquest dijous que el ministeri públic està "a la cua" en mitjans tecnològics respecte a altres comunitats autònomes, i que la seva plantilla està desbordada davant els delictes informàtics, alhora que ha expressat preocupació per l'augment de delictes sexuals.

Bañeres ha comparegut aquest dimarts en la Comissió de Justícia del Parlament, per presentar la memòria de la Fiscalia 2022, en la qual es registra un augment de causes, per sobre de les dades del 2018, perquè s'ha passat de les 209.000 de l'any 2021 a les 226.000 de l'any passat.

També s'ha referit als casos de violència de gènere, en què Bañeres ha trobat a faltar més preparació i espais per atendre les víctimes.