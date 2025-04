La Fiscalia de Barcelona investiga "per primera vegada" tortures de la dictadura a la Prefectura de la Via Laietana

BARCELONA 3 abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de Barcelona, en coordinació amb la Unitat de Drets Humans i Memòria Democràtica de la Fiscalia General de l'Estat, ha obert "per primera vegada" diligències penals per investigar tortures de la dictadura perpetrades per membres de l'anomenada Brigada Político-Social a la Prefectura Superior de Policia de la Via Laietana (Barcelona).

Segons ha informat el ministeri fiscal en un comunicat aquest dijous, les diligències d'investigació s'han obert com a conseqüència de la denúncia interposada per una víctima de maltractaments físics i psíquics durant la seva detenció el febrer del 1977, "en el marc de repressió sistemàtica per motius polítics imposada pel règim dictatorial".

Han indicat que la investigació es fonamenta en l'obligació establerta per la llei de memòria democràtica de "dur a terme una investigació efectiva que satisfaci el dret de les víctimes a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, principis aquests que són pilars del dret internacional dels drets humans".

Entre els supòsits a investigar, exposen que s'ha de tractar de greus violacions del dret internacional dels drets humans o del dret internacional humanitari, i que els fets s'hagin produït en el cop d'estat del 18 de juliol del 1936, la guerra i la dictadura, fins l'entrada en vigor de la Constitució Espanyola el 29 de desembre del 1978.

També s'exigeix que els fets hagin estat perpetrats en el context d'un règim institucionalitzat de repressió contra la població civil, en aquest cas per motius polítics.

Han afegit que la fiscalia, en actuacions anteriors, ja havia sostingut el criteri que, en aplicació de la nova llei, "calia" dur a terme una investigació efectiva la finalitat última de la qual no té per què ser la persecució penal, sinó garantir a les víctimes els seus drets a la veritat, la justícia i la reparació, amb independència del resultat final del procés.