Fiscalia de Barcelona destaca la dificultat de trobar als autors d'incendis provocats

BARCELONA, 27 des. (EUROPA PRESS) -

El fiscal delegat de Medi Ambient de la Fiscalia de Barcelona, Antonio Pelegrín, ha destacat la dificultat de trobar als autors d'incendis provocats, encara que ha negat que hagi augmentat la xifra d'aquest tipus de focs respecte a anys anteriors.

Durant la presentació de les Memòries de Fiscalia de Barcelona 2022, Pelegrín ha explicat que quan són incendis causats per una negligència "és més fàcil trobar a l'autor".

També ha detallat que la seva secció és la que més diligències inicia: "Hi ha molta denúncia, molts atestats de la Guàrdia Civil, Mossos, Agents Rurals i d'algun ajuntament".

Durant el 2022, Fiscalia va iniciar 130 diligències, va presentar 69 denúncies, i va arxivar 95 causes (algunes obertes en anys anteriors).

A més, Pelegrín ha assegurat que s'han detectat menys delictes urbanístics dels ajuntaments, ja que "no hi ha tanta promoció immobiliària com abans".