La Fiscalia de Barcelona demana col·laboració als notaris per protegir les persones vulnerables

En els 2 últims anys han rebut 2 avisos de notaries per presumptes enganys a persones grans
BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia de Barcelona sol·licita als notaris que paralitzin el procés i informin el ministeri públic quan tinguin dubtes de les facultats mentals d'una persona que ha acudit a ells acompanyat d'un tercer per donar fe d'un acte jurídic transcendental, com una venda, o quan sospitin que ha estat influenciada indegudament.
Així ho ha manifestat el fiscal delegat en matèria de provisió de mesures de suport a persones amb discapacitat i gent gran, Antoni Torres, durant una trobada amb els mitjans, en la qual ha assegurat que cada setmana els informen de presumptes casos de "despatrimonialització" a persones vulnerables, la majoria persones grans que pateixen una deterioració cognitiva.
El cas més habitual és que es deixin "ajudar" per altres, com veïns, amics i familiars, --fins i tot quan són a residències per a persones grans--, als quals deleguen l'administració dels seus béns i la seva pensió i que aquestes persones n'abusin patrimonialment, aprofitant-se de la seva vulnerabilitat.
INTERRELACIÓ ENTRE SECCIONS
Aquesta informació pot arribar a la Fiscalia per diverses vies, una de les quals, a través dels Serveis Socials o de treballadors de geriàtrics, que informen que, per exemple, quan la persona torna a la residència ha manifestat haver anat a un notari o a una entitat bancària.
En aquests casos, la secció que encapçala Torres, que se circumscriu en l'àmbit civil, s'ocupa que aquestes persones rebin "immediatament" el suport d'un defensor judicial, normalment una fundació, que administra i fa un inventari del seu patrimoni.
Si hi ha indicis de la comissió d'un delicte penal, se n'informa la secció de la Fiscalia encarregada de la tutela i protecció de víctimes en el procés penal perquè posi en marxa diligències d'investigació.
De fet, el 65% de les víctimes vulnerables que atén aquesta secció són persones grans, la majoria per delictes d'estafa i d'apropiació indeguda, i que a més poden patir maltractaments fins i tot per part dels seus propis familiars.
La fiscal encarregada de la tutela i protecció de víctimes en el procés penal, Silvia Armero, recorda que les persones grans poden fer amb els seus diners "el que vulguin", però que en aquests casos es tracta de persones molt vulnerables que han perdut la capacitat de decisió i d'entendre les operacions que fan.
Per això, Torres insisteix que quan els notaris no vegin en plenitud de les seves facultats la persona, quan vegin que "la persona és allà, però no sap per què hi és ni quines conseqüències tindrà", avisin la Fiscalia, ja que en els últims 2 anys només s'han rebut 2 avisos per part de notaries davant sospites d'enganys.