La Fiscalia de Barcelona demana que se citi a un dels investigats pel cas d'Helena Jubany

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia Provincial de Barcelona ha demanat que se citi davant del jutjat a un dels investigats en el cas d'Helena Jubany, segons ha informat en un comunicat aquest dimarts.
Ho ha ordenat després que li fossin notificats aquest dilluns els resultats d'ampliació dels informes biològics d'ADN emesos per la policia científica del Cos Nacional de Policia.
A conseqüència dels "resultats positius" d'aquesta ampliació, la Fiscalia ha demanat que se citi a aquest investigat i que es reobri el procediment per a una investigada sobre la qual la causa estava arxivada per a la pràctica d'acarament del seu perfil genètic.