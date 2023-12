Fiscalia de Barcelona alerta de problemes amb les proves sobre els delictes amb IA

Destaca la "major sensibilitat de la societat" per les violències de gènere



BARCELONA, 26 des. (EUROPA PRESS) -

La fiscal delegada de l'especialitat contra la Violència sobre la Dona de Barcelona, Maria Jesús Méndez, ha alertat del problema i el perill de les proves en els delictes amb Intel·ligència Artificial (IA).

Ho ha explicat durant la presentació de la Memòria de Fiscalia de Barcelona 2022, en què ha manifestat: "Com demostres que és veritat o és mentida aquesta imatge? Necessitarem informes d'especialistes".

A més, ha recordat el cas d'un menor detingut a l'octubre d'enguany per la Policia Nacional a Súria (Barcelona) per presumptament captar imatges reals de menors des de la seva finestra i convertir-les en continguts sexuals mitjançant IA.

Sobre els delictes de 'pornovenjança', ha destacat que "hi ha molt 'gallet', molta amenaça, coacció i assetjament", encara que no arriben ni al 10% dels casos anuals, i ha ressaltat l'increment del contingut sexual.

NOVES TECNOLOGIES

A més, ha subratllat que les noves tecnologies poden contribuir al delicte d'assetjament, però "ajuden molt perquè també són la condemna de molts" dels assetjadors, ja que, de vegades, enregistren els delictes.

Fonts jurídiques han explicat als mitjans que hi ha dues denúncies de violència de gènere amb IA en curs en la Fiscalia de Menors, i que han obert diligències preliminars, tot i que "encara no s'ha presentat denúncia per part de Fiscalia".

La fiscal delegada de Violència sobre la Dona de Barcelona també ha explicat que els delictes "van en augment, igual que la delinqüència en general, desgraciadament", i ha assegurat que durant la pandèmia va semblar que hi havia menys delictes, però en realitat era una ocultació, ja que moltes persones convivien amb l'agressor i van denunciar més tard, ha dit.

"DE L'AMOR A l'ODI HI HA UN PAS"

Méndez ha destacat la "major sensibilitat de la societat" i l'increment de la col·laboració ciutadana respecte a les violències de gènere, i ha animat a denunciar i a seguir lluitant, perquè prevenir sigui millor que reparar.

"Tots sabem que de l'amor a l'odi hi ha un pas. La gent posa denúncies, però després algunes persones no volen declarar o retiren la denúncia, així que, si no comptem amb testimonis, és difícil que el cas segueixi endavant", ha lamentat.

Ha detallat que els delictes que més tracten són els maltractaments, els trencaments de condemna i de mesura, i que durant el 2022 es van incoar unes 3.439 diligències urgents; 5.321 diligències prèvies; 1.231 procediments abreujats; 47 sumaris i 10 jurats.