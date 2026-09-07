La Fiscalia arxiva la segona investigació per tortures durant el franquisme a la Via Laietana

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia de Memòria i Drets Humans de Barcelona ha arxivat les diligències d'investigació de la denúncia presentada per l'advocat Manel Pujades per les tortures que va patir per part de la policia franquista a la Prefectura de Policia de la Via Laietana de Barcelona el 1969.
Segons ha avançat 'El Nacional' i han confirmat fonts de la Fiscalia a Europa Press, les diligències d'investigació s'han arxivat sense presentació de denúncia "per extinció de la responsabilitat criminal per defunció de dues persones identificades com a sospitoses", de conformitat amb l'article 130.1.1 del Codi Penal.
Es tracta de la segona investigació per aquests fets que arxiva la Fiscalia de Memòria i Drets Humans de Barcelona, després del cas de l'activista i militant catalana Blanca Serra (traspassada l'abril d'aquest any), en què el ministeri públic va al·legar que no s'havia pogut identificar els autors de les tortures que ella i la seva germana Eva (també morta) van patir entre 1977 i 1982.