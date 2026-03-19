La Fiscalia arxiva la primera denúncia de tortures durant el franquisme en no poder-ne identificar l'autor material

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia de Barcelona ha conclòs la investigació iniciada com a conseqüència de la primera denúncia interposada davant el ministeri públic pel cas de presumptes tortures que l'activista Blanca Serra va patir durant el franquisme i la Transició a la Prefectura de la Via Laietana, i n'ha demanat l'arxivament provisional en no poder identificar els autors materials del delicte.
Segons informa en un comunicat aquest dijous, la Fiscalia ha procedit a "presentar denúncia davant l'òrgan judicial i sol·licitar l'arxivament provisional per falta d'autor conegut".
El ministeri públic, després d'analitzar el resultat de les diligències practicades, reconeix que agents de la Brigada Político Social van detenir la denunciant i la seva germana tan sols per la seva activitat política d'oposició a la dictadura, i li van infligir violència física i psíquica amb la finalitat d'obtenir informació i aconseguir una confessió, la qual cosa els va provocar seqüeles traumàtiques.
A més, considera que els fets es van dur a terme en el context de persecució i repressió política instaurada pel franquisme i en el marc d'un règim institucionalitzat d'opressió sistemàtica i generalitzada, i a més li atribueix la condició de víctima del franquisme, d'acord amb la llei de memòria democràtica.
La denúncia va ser presentada per Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, amb el suport d'Òmnium Cultural i l'Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT), i està previst que aquest dijous a la tarda la denunciant valori la decisió de la Fiscalia en una atenció als mitjans.