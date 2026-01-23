La Fiscalia arxiva les diligències contra Julio Iglesias per "manca de competència" de l'Audiència Nacional

Les denunciants, que no hi poden recórrer en contra, podran "reproduir la denúncia davant els òrgans judicials" corresponents
MADRID, 23 gen. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha acordat arxivar les diligències d'investigació contra Julio Iglesias per les presumptes agressions sexuals contra dues extreballadores de la llar per "manca de competència" del tribunal per conèixer fets que haurien ocorregut al Carib.
En un decret d'arxivament, recollit per Europa Press, el ministeri públic pren la decisió destacant la "manca de jurisdicció dels tribunals espanyols i per tant de competència de la Fiscalia de l'Audiència Nacional per conèixer la investigació preprocessal dels fets denunciats".
Fonts jurídiques han explicat a Europa Press que aquesta decisió no és recurrible. En la resolució, el ministeri fiscal explica a les denunciants que la via que han de seguir ara, si així ho consideren, és la de "reproduir la denúncia davant els òrgans judicials".
La Fiscalia recorda que, segons la jurisprudència del Tribunal Suprem, "no correspon a Espanya investigar fets comesos fora les seves fronteres quan un altre estat en té competències clares i efectives, i no hi ha motius per no iniciar les corresponents accions penals".
El decret recorda que, tot i que el delicte de tràfic d'éssers humans --un dels denunciats-- es persegueix extraterritorialment, necessita que el procediment es dirigeixi contra un espanyol i hi hagi elements de connexió material amb Espanya, com que les víctimes siguin espanyoles o resideixin al país.
El ministeri fiscal recorda, en aquest sentit, que "les víctimes són estrangeres", que "no resideixen a Espanya" i que "els fets s'atribueixen a països plenament competents" per conèixer-los. A més, indica que els denunciats --a més d'Iglesias, un ciutadà brasiler i un altre de colombià-- tampoc no resideixen a Espanya.
La resolució explica que l'Audiència Nacional ha confirmat en altres supòsits que Espanya "no és competent per investigar delictes comesos a l'estranger quan no hi ha vincles rellevants amb el nostre país". "Especialment quan les víctimes són estrangeres i no són residents a Espanya, els presumptes autors també ho són o no es troben a Espanya i els fets s'investiguen o es poden investigar a l'Estat on van passar", conclou.