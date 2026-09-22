Fiscalia arxiva la investigació contra Pilar Rahola i descarta un delicte d'odi contra els palestins

La periodista diu que la denúncia de dos militants de l'OJS pretenia "censurar l'opinió lliure"
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia de Barcelona ha arxivat la investigació oberta contra la periodista Pilar Rahola arran d'una denúncia de dos militants de l'Organització Juvenil Socialista (OJS) en la qual atribuïen a la comunicadora delictes d'incitació a l'odi i complicitat amb el genocidi d'Israel a Gaza.
En el Decret dictat per la Fiscalia, al qual ha tingut accés Europa Press i ha avançat 'El Periódico', el ministeri públic conclou que les intervencions de Rahola en programes de televisió i les seves expressions en articles d'opinió i missatges en xarxes socials no constitueixen un delicte d'odi.
Al·lega que, per aconseguir això, el seu discurs hauria de representar "un perill cert de generar un clima de violència i hostilitat que pugui concretar-se en actes de violència, odi o discriminació" cap als palestins, com va fixar el Tribunal Suprem en múltiples resolucions.
No obstant això, no s'han localitzat expressions que puguin ser enteses com una "crida a la realització d'actes en contra de la població palestina", ni consta que Rahola hagi instat o animat a la comissió de fets discriminatoris i, menys encara, violents cap a aquest col·lectiu, ni tampoc tenen encaix en un delicte de complicitat amb el genocidi.
LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ
En un comunicat recollit per Europa Press, la defensa de Rahola, que exerceix l'advocat penalista Cristóbal Martell, ha celebrat la "excel·lent notícia en termes de qualitat democràtica" i ha afegit que les opinions expressades per la periodista s'emmarquen en el legítim exercici de la llibertat d'expressió i opinió.
Per la seva banda, Rahola ha expressat que sempre ha confiat en l'arxiu d'una denúncia que, per a ella, "no tenia cap fonament jurídic, sinó que responia a la voluntat de censurar l'opinió lliure, neutralitzar la dissidència i imposar el pensament únic".
Ha insistit que "el conflicte d'Orient Mitjà pateix, com cap altre, la imposició d'un relat únic fanatitzat i intolerant, que anul·la qualsevol possibilitat de posició alternativa", especialment respecte de l'existència i el dret a la defensa d'Israel.
"Tenien la intenció de fer-me callar: no ho han aconseguit. Tenien la intenció d'anul·lar-me socialment: tampoc ho han aconseguit. Són els qui assenyalen, llancen pintura, fan llistes negres, demonitzen i intenten anul·lar els qui no pensen com ells. Enfront de la covardia dels censors del pensament, la valentia dels pensadors lliures", ha conclòs.