Fiscalia alerta de més delictes d'aporofòbia 20 anys després del crim de Rosario Endrinal

Lorena Sopêna - Europa Press
Una enquesta d'Assís reflexa que els testimonis d'atacs no reaccionen en la majoria de casos
BARCELONA, 14 des. (EUROPA PRESS) -
La fiscal delegada contra els Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, Marta Gloria López Catalá, constata un augment de delictes d'aporofòbia, quan es compleixen 20 anys de l'assassinat de María del Rosario Endrinal, una dona sense llar cremada per 2 joves i un menor quan dormia en un caixer a Barcelona.
En una entrevista d'Europa Press, constata un augment d'aquests fets els 2 últims anys i que el perfil dels autors és "gent jove": menors i adults per sota dels 30 anys.
Explica que les víctimes de delictes d'odi són especialment vulnerables perquè han estat triades per una qualitat personal, i en les persones sense llar "la sensació de vulnerabilitat es multiplica exponencialment perquè són persones que dediquen el 90% de la seva energia a defensar-se de possibles agressors i a obtenir sustent".
Sobre si hi ha infradènuncia, és taxativa: en els casos d'aporofòbia "no és que hi hagi una infradenúncia, és que hi ha zero denúncies; les víctimes no denuncien", per la seva extrema vulnerabilitat, i per això, si finalment aquests fets es jutgen és perquè els cossos policials impulsen el procediment.
La fiscal explica que alguns d'aquests casos acaben arxivats, per la impossibilitat d'identificar als autors més que no pas per no trobar la víctima.
Un altre dels esculls, si el cas arriba a judici, és la dificultat per localitzar les víctimes per no tenir casa: si no és viable, s'ha d'anar a la prova preconstituida, que té la mateixa validesa que tindria el seu testimoni, perquè s'ha dut a terme pel que fa al principi de contradicció.
Una altra de les dificultats és que, a diferència d'altres delictes d'odi, les agressions a persones sense llar no solen anar acompanyades d'insults explícits que facin una al·lusió directa a la seva situació: "No els diuen 'sense sostre de merda', com de vegades 'marieta de merda'; no. No solen proferir aquest tipus d'insults", sinó que sovint són actes d'humiliació i ridiculització.
Per provar que una agressió està motivada per l'aporofòbia s'ha d'anar a la prova d'indicis, com que la víctima i l'agressor no es coneixien, o que no va haver-hi un enfrontament, discussió o conflicte previ que la motivés, o selecció aleatòria: "Si hi ha 4 persones al carrer i n'hi ha 1 que està dormint en un caixer i altres 3 que no i s'agredeix a la que està en el caixer, de la selecció s'infereix la motivació discriminatòria".
CANVI EN EL CODI PENAL
A Espanya, l'aporofòbia es va introduir en la circumstància agreujant en l'article 22.4 del Codi Penal, que va entrar en vigor el 25 de juny del 2021, mentre que es va introduir més tard en l'article 510 del Codi Penal, que engloba delictes específics d'odi amb motivació discriminatòria, i va entrar en vigor al juliol de 2022.
Quan van matar Endrinal, els fets no encaixaven en cap, perquè la circumstància agreujant no existia, i tampoc el delicte de lesió de la dignitat.
Però "segur que sí" va influir en la reforma del Codi Penal, perquè en la reforma del 2021 es fa referència a que algunes accions criminals inclouen un rebuig als pobres, encara que la fiscal considera que no va ser el factor desencadenant, donada la desconnexió temporal de més de 15 anys.
"Segur que va ser un dels factors que es va tenir en consideració. Per què? Doncs perquè, quan una cosa així passa, la societat es convulsiona, encara que ets aliè al dret", argumenta.
ABANS DE L'AGREUJANT
Al marge dels delictes més greus, fins a la introducció de l'agreujant, l'única cosa que es podia fer quan es donava una acció humiliant a una persona per raó de la seva exclusió social era qualificar-ho com un delicte contra la integritat moral, recollit en l'article 173 del Codi Penal.
Però, en ser un delicte sobre un tracte degradant, "el tracte exigeix en principi una extensió temporal i certa freqüència": per això, per a la Fiscalia era molt difícil acreditar que fos seleccionada per ser pobre, en ser una sola vegada.
LES DADES
Avui, a la província de Barcelona hi ha molt pocs procediments per aporofòbia: en diligències d'investigació de la Fiscalia no n'hi ha cap, i dins dels procediments judicials hi ha 2 fets a l'àrea metropolitana i 2 més a altres localitats de la província.
No obstant això, segons l'entitat Assís (que ofereix atenció i acompanyament a persones sense llar), el 50% de 112 enquestats asseguren haver patit violència quan no tenien casa.
Les dones són les que més agressions pateixen (un 6,12% més que els homes) i els enquestats assenyalen que les franges horàries en què reben més atacs són la nit (un 30%) i la matinada (27%).
Des de l'entitat alerten de la gravetat d'aquestes agressions: el 43% de les dirigides a homes "anaven acompanyades d'objectes intimidatoris, com pals i armes", i en el 67% dels casos amb testimonis ningú va fer res.
Per tipus d'agressió, els enquestats asseguren que el més freqüent és rebre insults o tractes vexatoris (el 19%), el robatori (un 19%), assetjament o discriminació (14%) i agressions físiques (9%), i que va passar en aeroports i estacions (un 26%), en una zona transitada del carrer (22%) i en una zona aïllada del carrer (un 16%).
"DOBLE VESSANT"
Aquest dilluns, Assís organitzarà un acte per mantenir viva la memòria de Rosario Endrinal, una jornada de reflexió sobre l'aporofòbia i l'augment del discurs d'odi, així com el tractament mediàtic i social que rep la violència cap a les persones sense llar.
La fiscal recorda que els delictes d'odi són delictes greus, no només perquè afecten a drets fonamentals, al principi d'igualtat, de no discriminació i a la dignitat de les persones, sinó també perquè afecten a les bases de la convivència.
Malgrat constatar un augment, veu més sensibilitat: "Vull pensar que com a societat hem evolucionat perquè som molt més empàtics enfront d'aquest tipus de fets. No obstant això hi ha un repunt. Alhora que hi ha un repunt, hi ha un rebuig molt més contundent per part de la societat en relació amb aquest tipus d'actes".