Fiscalia alerta d'un increment de delictes d'incitació a l'odi per islamofòbia a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -
La Secció Especialitzada en Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona ha alertat d'un "increment important" de delictes d'incitació a l'odi, hostilitat, discriminació o violència, per motius d'islamofòbia, segons les dades recollides en la Memòria 2026, referent a l'activitat de 2025.
Així ho ha indicat durant una atenció a mitjans la Fiscal Delegada contra els Delictes d'Odi, Marta Gloria López Catalá, que ha manifestat que, per tipologies delictives, en el cas del discurs d'odi, recollit en l'article 510.1.a) del Codi Penal, el motiu principal és la islamofòbia.
En aquest sentit, ha assenyalat un increment d'un 80%, segons la seva experiència personal, doncs es tracta del primer any que aquest tipus de discriminació es comptabilitza de manera diferenciada, doncs abans estava englobada en la discriminació per motius religiosos.
TIPOLOGIA DELICTIVA
Pel que fa a els delictes recollits en l'article 510.2.a), que castiga a els qui lesionin la dignitat de les persones mitjançant accions que comportin humiliació, menyspreu o descrèdit, la majoria responen una discriminació per orientació sexual, seguida de la identitat de gènere, així com raça i la nació.
Quant als delictes recollits en l'article 511, per denegació de serveis públics per motius discriminatoris, la raó principal sol ésser una discriminació per discapacitat o orientació sexual, mentre que els recollits en el 512, que castiga a els qui en l'exercici de les seves activitats professionals o empresarials deneguin una prestació, els principals motius són l'antisemitisme, la discapacitat i l'orientació sexual.
A més, la fiscal ha recordat que existeixen delictes genèrics, com poden ser unes coaccions o unes amenaces, als quals se'ls pot aplicar una agreujant per motius discriminatoris.
En aquest cas, s'incrementa la pena del delicte quan hagi quedat provat que va ser comès per motivacions d'odi o discriminació cap a la víctima, i el més habitual sol ésser per orientació sexual, nació i raça.
ISLAMOFOBIA
En el cas de la islamofobia, pels delictes de foment, promoció o incitació a l'odi, hostilitat, discriminació o violència de l'article 510.1.a), el nombre de diligències d'investigació incoades va ser de 9 en 2025, va haver-hi 7 arxius, una denúncia i un escrit d'acusació presentat pel ministeri públic.
Quant als delictes del 510.2.a), la Fiscalia va presentar 5 escrits d'acusació per islamofobia i es va dictar una sentència condemnatòria sense conformitat.
Pel que fa a delictes de qualsevol naturalesa comesos per motius discriminatoris, es va presentar un escrit d'acusació i es van dictar 3 sentències de conformitat.
MOTIU DE DISCRIMINACIÓ
Analitzant de manera global el nombre de diligències d'investigació incoades, denúncies, arxius, escrits d'acusació i sentències dictades, el primer motiu de discriminació continua sent l'orientació sexual, amb 61 casos, seguit de la nació, amb 42, i la islamofobia, amb 27.
Li segueix la discriminació per ideologia, amb 18 casos; la identitat de gènere, amb 13; la raça, amb 11; la discapacitat, amb 9, i la religió (exceptuant la musulmana), així com el gènere i l'antisemitisme, amb 5 cadascun d'ells, i l'antigitanisme, amb 1.
D'aporofobia no figura cap cas, encara que la fiscal ha aclarit que "no perquè no ha hagut, sinó perquè no han donat lloc a un escrit d'acusació o perquè s'han sobresegut".
En aquest sentit, ha recordat que el problema pel que fa a aquest tipus de discriminació és la dificultat per localitzar les víctimes per no tenir un domicili conegut, per la qual cosa s'intenta realitzar sempre la prova preconstituida, que té la mateixa validesa que tindria el seu testimoniatge si finalment se celebrés un judici.