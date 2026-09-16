La Fiscalia vol aclarir si hi va haver "decisions o omissions" del delegat a Ceuta

MADRID 16 set. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia de Ceuta ha assenyalat que l'Audiència Nacional és competent per investigar la presumpta responsabilitat del delegat del Govern central Miguel Ángel Pérez Triano en la crisi migratòria, en concret si "les decisions o omissions produïdes van poder incidir en el desenvolupament dels esdeveniments".
Així ho exposa en un escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, en què es mostra a favor que els jutjats ceutins hagin remès a l'Audiència Nacional, que instrueix la causa central sobre l'entrada massiva d'immigrants, les diligències obertes per l'actuació de Pérez Triano arran de les denúncies de Manos Limpias i Hazte Oír.
Dies abans que els jutjats ceutins finalment s'inhibissin, el ministeri públic va destacar que "les decisions o omissions produïdes a Ceuta van poder incidir en el desenvolupament dels esdeveniments, en l'exposició al risc de les persones que hi van accedir nedant i en la producció o agreujament dels resultats lesius".
"La investigació de la conducta del delegat exigeix examinar conjuntament les circumstàncies en què es va produir l'entrada massiva de persones nedant, la informació de què disposaven les autoritats espanyoles, les previsions i mesures adoptades abans de l'arribada de les persones a la costa de Ceuta, l'organització dels dispositius de vigilància, contenció, auxili i recepció, les ordres, instruccions o decisions impartides per les autoritats competents, l'eventual existència d'omissions rellevants en matèria de prevenció, auxili o protecció", va dir.
Segons va indicar, les denúncies presentades contra Pérez Triano apunten a una "eventual responsabilitat" per les decisions adoptades, les instruccions impartides, l'organització dels dispositius de seguretat i recepció, la gestió de la situació creada i la "presumpta omissió de mesures" que, afegeix, "podrien haver resultat necessàries per prevenir o evitar el resultat lesiu".