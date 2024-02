El fiscal del Suprem creu que no hi ha indicis de criminalitat contra Puigdemont en el cas Tsunami: Són "massa oberts"

MADRID, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El fiscal del Tribunal Suprem (TS) Álvaro Redondo ha conclòs que en aquests moments no hi ha "indicis racionals de criminalitat" contra l'expresident Carles Puigdemont que justifiquin una investigació en contra seu pel cas Tsunami Democràtic, en considerar que són "massa oberts", alhora que ha assenyalat que "no hi concorre el tipus penal de terrorisme", per la qual cosa demana continuar investigant.

"Els indicis que ha tingut en compte l'instructor, amb vista a elevar l'exposició raonada, són massa oberts per poder afirmar que hi concorre la situació processal que permetria, raonablement, que el Tribunal Suprem n'assumís la competència", diu Redondo en un informe de 69 pàgines datat a 30 de gener, al qual ha tingut accés Europa Press.

Així, tot i que sosté que el Suprem és "competent per conèixer, si escau, les actuacions provisionalment atribuïdes als senyors aforats", assenyala que "procedeix indicar a l'instructor que ha de continuar les investigacions, en no haver indicis racionals de criminalitat en aquest moment processal, que justifiquin l'elevació de la causa a la sala penal del Tribunal Suprem".

Quant al delicte de terrorisme, diu que "es donaria si es considerés aplicable l'article 573 del Codi Penal (CP), segons el qual la comissió d'un delicte greu contra la integritat física o moral, o contra la llibertat, es duu a terme per alterar greument la pau pública".