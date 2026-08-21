La Fiscal de Sala de Menors rebutja la proposta del PP de retornar els menors de Ceuta: "No té sentit"

Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu
MADRID, 21 ago. (EUROPA PRESS) -
La Fiscal de Sala de Menors, Teresa Gisbert, ha assegurat que la proposta del Partit Popular i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, de retornar els menors migrants arribats a Ceuta "no té sentit" i ha destacat l'obligació legal de "valorar" prèviament i "a títol personal" el "interès superior del menor".
En aquest sentit, ha negat la possibilitat de retornar "directament" i de forma "instantània, directa i exclusiva" els nens no acompanyats que van arribar a la ciutat autònoma el passat 30 de juliol sense abans "conèixer les seves circumstàncies", segons ha explicat en una entrevista a 'Hora 25' de la Cadena Ser recollida per Europa Press.
Uns criteris que s'apliquen a tots els menors no acompanyats que arribin a territori espanyol de manera irregular i pels quals s'han establert "una sèrie de requisits" que són "garanties legals" d'obligat compliment i que es troben recollits en "el Conveni Europeu de Drets Humans", "la Convenció sobre els Drets del Nen", "la Llei d'Estrangeria" o "la Llei de Protecció Jurídica del Menor".
"La normativa està claríssima i és europea", ha destacat, perquè el passat 12 de juny del 2026 va entrar en vigor el Pacte Europeu sobre Migració i Asil (PEMA). "Està molt clar com s'ha de fer".
La fiscal de Sala de Menors ha detallat que el protocol a seguir obliga a "fer-los entrevistes personals amb intèrprets", "valorar la seva situació familiar i personal" o realitzar "informes de la situació familiar en origen" per constatar que no se li envia a "una situació de desprotecció". "Tot un sistema de garanties al qual està obligada Espanya i tota Europa", ha asseverat.
"S'està fent el que es pot", ha afegit, "però el que no es pot fer és no complir amb la legislació" i "requereix el seu temps quan vols un procediment amb garanties".
TRAVES DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES
També ha assegurat que, encara que algunes comunitats autònomes "posen pegues" a l'hora d'acollir menors migrants, al final "cedeixen" quan el fiscal es dirigeix a la regió per traslladar-los que no es poden negar a acollir els menors protegits pels "reials decrets de contingència migratòria". "No tenen més remei perquè és el compliment de la llei", ha afegit.
"Que no tinc places, que les tinc ocupades...", ha enumerat Gisbert per exemplificar algunes de les respostes que reben de governs autonòmics abans que el fiscal cap "acabi intervenint" perquè es compleixi "la llei". I ha acusat les comunitats d'"intentar entorpir" el procés d'acolliment recollit en la legislació.
Preguntada per si les autonomies que posen "traves" estan governades per la dreta o si "també n'hi ha de alguna socialista", Gisbert ha respost que només li consten comunitats governades per PP i Vox perquè ha hagut d'intervenir "personalment".
LES ACTUACIONS DE LA FISCALIA A CEUTA
Gisbert ha explicat que els criteris per traslladar 500 nenes a la península responen a la prioritat de protegir abans les persones en situació de major vulnerabilitat. També ha afirmat que hi ha "una superpoblació" de menors a Ceuta, i ha xifrat en 800 el nombre de nens no acompanyats que ja residien a la ciutat autònoma abans de la crisi migratòria desencadenada a la fi de juliol.
També ha destacat que els menors entrevistats fins avui "no volen tornar al Marroc" sinó "anar a la península", i que no hi ha hagut cap "pare" o "mare" que hagi trucat per reclamar que li "retornin" el seu fill. Al contrari, ha afirmat que "molts progenitors" han trucat assegurant saber que el seu fill està a Ceuta i que els sembla "estupend" perquè volen que "els sistemes de protecció d'Espanya" els acullin.
Finalment, ha destacat el treball de tots els responsables de la Fiscalia que estan treballant a Ceuta perquè estan "treballant en equip" i ha anunciat que es van obrir "comissions de servei voluntàries" per acudir a Ceuta a "ajudar".