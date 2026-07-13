La fiscal retira les acusacions de prevaricació contra la cúpula de Salut

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
La fiscal ha retirat aquest dilluns al matí les acusacions contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon i també per al director general de Salut de la Generalitat durant la pandèmia, Marc Ramentol, i l'aleshores director del Servei Català de Salut (CatSalut), Adrià Comella, en el judici pel retard de la vacunació contra la covid als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya.
Durant la celebració del judici aquest dilluns, amb la lectura d'informes i conclusions finals, el ministeri fiscal ha considerat retirar l'acusació per prevaricació i la petició de 12 anys d'inhabilitació per ocupar un càrrec públic.
D'altra banda, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon, Comella i Ramentol, si bé totes les acusacions menys Jupol han retirat l'acusació contra l'exdirector de Serveis de Salut, Xavier Rodríguez.