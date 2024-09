El fiscal rebutja les querelles d'Hazte Oír i Vox contra excàrrecs del Govern per la fugida de Puigdemont

BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Pedro Ariche ha demanat la inadmissió de les querelles presentades davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per Vox i l'associació Hazte Oír contra diversos excàrrecs del Govern per la fugida de l'expresident Carles Puigdemont el 8 d'agost, segons ha informat la Fiscalia Superior de Catalunya aquest dijous en un comunicat.

La primera, presentada per Hazte Oír, s'adreça contra l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès; l'exconseller d'Interior Joan Ignasi Elena i diputat del Parlament; l'exdirector general dels Mossos Pere Ferrer i l'ex-comissari en cap del cos policial Eduard Sallent.

La segona, presentada per Vox, s'adreça contra l'exconseller d'Interior Joan Ignasi Elena, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, i contra els "responsables de l'operatiu dels Mossos" que van participar en el dispositiu per detenir l'expresident als voltants del Parlament.

L'última, també de l'associació Hazte Oír, s'adreça contra el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, sobre el qual la Fiscalia no aprecia que hagi comès cap il·lícit penal.

Quant als actes duts a terme per funcionaris policials que podrien haver prestat protecció o custòdia a Puigdemont mentre era a Espanya, Ariche subratlla que estan en fase d'investigació judicial, per la qual cosa la sala no té competències per investigar-ho i rebutja admetre a tràmit les querelles contra els polítics aforats --Elena i Rull-- sobre els quals el TSJC té competència.