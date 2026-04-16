La fiscal Laia Rius s'incorpora com a nova directora d'Anàlisi i Investigacions de l'OAC

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
La fiscal especialitzada en dret penal i protecció de drets fonamentals Laia Rius Costa s'ha incorporat com a nova directora d'Anàlisi i Investigacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), en substitució de Manel Díaz Espiñeira, ha informat l'entitat en un comunicat aquest dijous.
Laia Rius és llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional en l'àmbit del sector públic, formant part de la carrera fiscal després d'haver superat les oposicions el 2015.
Durant sis anys ha exercit a la Fiscalia d'Àrea de Manresa, Igualada i Vic (Barcelona), inicialment al partit judicial de Vic i posteriorment al de Manresa, on s'ha especialitzat en l'àmbit de la violència sobre la dona, una etapa que li ha permès adquirir experiència en l'actuació penal i la protecció de drets de les víctimes.