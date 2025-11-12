El fiscal general reivindica la seva innocència: "La veritat no es filtra, la veritat es defensa"

MADRID 12 (EUROPA PRESS)
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha reiterat aquest dimecres durant la seva declaració com a acusat en el judici que se celebra en contra seu al Tribunal Suprem (TS) per la presumpta revelació contra Alberto González Amador --parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso-- que no va filtrar el correu que està al punt de mira del tribunal.
"Ha fet arribar el correu del 2 de febrer del 2024?", ha preguntat la fiscal María Ángeles Sánchez Conde. "No l'he fet arribar", ha afirmat ell. "Es ratifica?", ha insistit ella. "Sí, em ratifico", ha confirmat García Ortiz, que s'enfronta a una condemna de fins a 6 anys de presó, 12 d'inhabilitació i a un desemborsament de més de 400.000 euros.
En la mateixa línia, al final d'una compareixença en la qual només ha contestat a la seva defensa i a la Fiscalia, ha recuperat una frase, que segons ha explicat li ha dit recentment una persona aliena a la causa --concretament un dentista, tal com ha pogut saber Europa Press--, que creu que resumeix la seva situació: "La veritat no es filtra, la veritat es defensa".
Aquest correu és el que la defensa de González Amador va enviar aquell dia a la Fiscalia per oferir que el seu client reconegués els dos delictes fiscals pels quals se l'estava investigant a canvi d'arribar a un acord amb el qual evitar la presó. Segons l'instructor, García Ortiz el va filtrar a la Cadena Ser la nit del 13 de març.
Així, ha estat taxatiu quan ha declarat que en aquell moment no va veure la trucada del periodista Miguel Ángel Campos, a qui segons la instrucció hauria filtrat el correu. "No en soc conscient", ha dit. A continuació ha destacat que la Guàrdia Civil recull en els seus informes que no va atendre la trucada. "Jo no agafo trucades des que soc fiscal general perquè em tornaria boig. I menys aquella nit", ha resolt.
García Ortiz, al llarg d'una hora i mitja, s'ha endinsat en un detallat relat des del 7 de març, quan ha indicat que un periodista va alertar la seva cap de premsa que hi havia una causa relacionada amb la Comunitat de Madrid, fins al 15 de març, quan es va reunir amb l'Advocacia després de la publicació, el dia anterior, per part de la Fiscalia de la nota de premsa per la qual va esclatar el cas.
El cap del ministeri públic ha apuntat com a detonant del cas la publicació el 13 de març a les 21:29 hores del diari 'El Mundo', la qual deia que la Fiscalia havia ofert pactar a González Amador, a més de les subsegüents que la suposada oferta s'havia frenat per "ordres de dalt". "És una insídia, una calúmnia", ha denunciat. "Ningú no ha ordenat retirar el que no s'ha ofert i no hi ha ordres de cap tipus", ha fixat.
Per això, la seva "obsessió" aquella nit va ser, primer, assabentar-se de què havia passat i, després, donar "una resposta institucional de la Fiscalia espanyola a una notícia que qüestiona la feina dels fiscals". "Aquest i no un altre és l'esperit de la nota de premsa" difosa, ha afirmat, després d'afegir posteriorment que l'objectiu no era perjudicar la parella de Díaz Ayuso: "No, això està fora de tot dubte".
De fet, ha ressaltat que "qualsevol dada referent a González Amador ha estat tractada amb exquisidesa". En aquest sentit ha explicat que en la primera versió d'aquell comunicat es parlava de la parella sentimental de Díaz Ayuso i es va canviar per posar el nom i els cognoms de l'empresari. Tampoc no es va adjuntar el document de 8 pàgines amb l'acord que oferia la seva defensa, ha reblat.
L'EQUIP DE FORTUNY O "COM VULGUIN"
El fiscal general no ha dubtat a ratificar que, com a màxim responsable del ministeri públic, van ser ell i el seu equip --"com vulguin, equip el que sigui"-- els que es van dedicar, un cop obtinguda la cadena de correus entre l'advocat de l'empresari, Carlos Neira, i el fiscal del cas, Julián Salto, a redactar la nota de premsa. Hi havia dos objectius: "posar en valor la feina dels fiscals i el rigor dels fets".
Sobre això últim, ha raonat que la nota de premsa "quedava una mica coixa" si no es recollien els correus dels quals es parlava, per aquest motiu es va decidir incorporar-los, sobretot --ha destacat-- "després que haguessin estat revelats a l'opinió pública" per part de la premsa entre la tarda del 13 de març i el matí de l'endemà.
"No hi va haver cap dubte de com s'havia de fer", ha aclarit, després d'emfatitzar que "tant és així" que no hi va haver ni un "esborrany" de la Fiscalia Superior de Madrid, comandada per Almudena Lastra, la qual ha acusat d'obstaculitzar l'emissió del comunicat en considerar-lo "ridícul" perquè recollia informació ja publicada.
Tot i que no ha atribuït directament aquesta "actitud obstruccionista" a les seves relacions personals amb Lastra, sí que ha deixat constància que la fiscal destil·la "acritud" cap a l'actual equip directiu del ministeri públic.