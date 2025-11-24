El fiscal general presenta la seva renúncia després de la condemna: "És el moment d'abandonar"

MADRID 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha presentat aquest dilluns la seva dimissió al Govern, després que dijous passat fos condemnat pel Tribunal Suprem a dos anys d'inhabilitació per al càrrec per un delicte de revelació de secrets.
En una carta remesa al ministre de Justícia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciat que deixa el càrrec de fiscal general en "profund respecte a les resolucions judicials" després de la sentència del Suprem i que, per tant, ha arribat "el moment d'abandonar l'acompliment de tan alta responsabilitat".