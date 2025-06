El fiscal general no es planteja dimitir després de ser processat pel Suprem per la filtració contra la parella d'Ayuso

MADRID 9 juny (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, no es planteja dimitir, després de ser processat pel Tribunal Suprem (TS) per una presumpta revelació de secrets contra Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, segons fonts fiscals consultades per Europa Press.

El cap del Ministeri Públic es manté així ferm en la decisió que va adoptar el passat 16 d'octubre, quan el Suprem el va encausar per les presumptes filtracions entorn de la investigació contra González Amador per presumptes delictes fiscals.

Juntament amb García Ortiz, l'alt tribunal ha processat a l'altra imputada en la causa, la cap de la Fiscalia Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pels mateixos delictes.

La decisió té lloc vuit mesos després que el Suprem assumís la investigació el passat octubre. Al principi, quan l'assumpte estava en mans del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), la causa es va centrar en la nota de premsa que va emetre la Fiscalia el 14 de març de 2024 per donar detallat compte de l'intercanvi de correus electrònics entre la defensa de González Amador i el fiscal a càrrec de la investigació fiscal, Julián Salto.

Quan el cas va saltar al Suprem, l'alt tribunal va obrir causa contra el fiscal general per un presumpte delicte de revelació de secrets, però va descartar l'entitat delictiva d'aquesta nota de premsa.

No obstant això, en els mesos següents es va anar ampliant la investigació: per abastar una altra vegada el citat comunicat, per incloure les presumptes filtracions de les diligències de la Fiscalia contra González Amador per presumpte frau fiscal, i per afegir també el correu electrònic que la seva defensa va enviar el 2 de febrer de 2024 oferint-se a reconèixer els delictes fiscals a canvi de pactar.

Ara, en posar fi a les perquisicions, el magistrat instructor, Ángel Hurtado creu que, a nivell indiciari, cal presumir que García Ortiz va facilitar a un mitjà de comunicació, concretament a la 'Cadena SER', el contingut d'aquest 'email' del 2 de febrer, subjecte a "criteris de reserva i confidencialitat".