El fiscal general nega davant el Suprem haver filtrat el correu sobre la parella de Díaz Ayuso

MADRID 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha negat aquest dimecres davant el magistrat del Tribunal Suprem que l'investiga per revelació de secrets haver filtrat els correus relatius a Alberto González Amador, parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que el cap del ministeri públic ha assegurat a preguntes de la defensa --a càrrec de l'Advocacia de l'Estat-- que no va facilitar ni els correus ni l'expedient tributari sobre González Amador a ningú de la Fiscalia ni de fora. També ha negat haver donat instruccions a altres persones per fer-ho.

De la mateixa manera, ha manifestat que no té cap constància que la filtració es produís de la Fiscalia General o la Fiscalia Provincial de Madrid, ni que s'intentés perjudicar González Amador o es tractés d'obstaculitzar la conformitat perquè és parella de Díaz Ayuso.

García Ortiz ha optat per no contestar a la defensa de González Amador --només ha respost al seu advocat i a la Fiscalia-- en considerar que va ometre en la seva querella davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid fets rellevants per a la investigació. En concret, ha fet referència a que va enviar al cap de gabinet de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el correu la filtració del qual ara s'investiga al Suprem.

El cap del ministeri públic ha arribat aquest matí al tribunal a les 9.45 hores, vestit de gris i amb una corbata amb dibuixos de la balança de la justícia, i entre crits de "pocavergonyes" de menys d'una desena de persones. Ha entrat per la porta principal del tribunal, la de les autoritats, i ha optat per no fer declaracions a la premsa. És la primera vegada que un fiscal general declara com a investigat.