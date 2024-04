El fiscal general de l'Estat rebutja enviar un informe al Senat sobre la llei d'amnistia

MADRID, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha reiterat el seu rebuig a informar el Senat sobre la llei d'amnistia en insistir que no té competència per emetre informes respecte a "proposicions de llei que estiguin en tramitació en seu parlamentària".

El cap del ministeri públic ha contestat així a la cambra alta en una missiva signada aquest mateix dilluns, a la qual ha tingut accés Europa Press, després que el passat 27 de març la Mesa del Senat --amb majoria del PP-- va tornar a demanar al Consell Fiscal un informe sobre la norma que pretén amnistiar una dècada del procés.

Per García Ortiz, l'acord en el qual es reitera la sol·licitud no té "cap fonament, malgrat els arguments esgrimits en la carta" que va enviar el 25 de gener. En aquest sentit, ha tornat a al·legar la "inviabilitat que el Consell Fiscal emeti un informe en relació amb l'esmentada proposició de llei orgànica en atenció als motius ja exposats en la meva anterior comunicació".

En la resposta que va donar al gener, el fiscal general explicava que hi havia un "obstacle legal" per informar-ne el Senat --en referència a la manca de competència del Consell Fiscal--, però admetia que, tot i que la Fiscalia sí que el podria redactar, tampoc no ho faria per no "alterar" el funcionament del ministeri públic de cara a futurs litigis.