El fiscal general dimiteix després de la condemna: "És el moment d'abandonar"

MADRID 24 (EUROPA PRESS)
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha presentat aquest dilluns la seva renúncia al Govern central, després que el passat 20 de novembre fos condemnat pel Tribunal Suprem (TS) a dos anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets contra Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.
"El profund respecte per les resolucions judicials i la voluntat --sempre present en el meu mandat-- de protegir la Fiscalia espanyola i els seus fiscals determinen la decisió que, sense ni tan sols esperar a conèixer la motivació de la sentència, presenti la meva renúncia com a fiscal general", diu en una carta remesa al ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts.
En la missiva, a la qual ha tingut accés Europa Press, García Ortiz afirma que "és un acte degut no només al ministeri fiscal, sinó a tota la ciutadania espanyola". "Un cop sabuda la resolució, és el moment d'abandonar l'acompliment de tan alta responsabilitat", sosté.
El fiscal entén que "aquesta decisió judicial, abans que qualsevol altra consideració, implica que el més alt tribunal de la jurisdicció ordinària del nostre país" ha acordat inhabilitar-lo, "després de valorar com a delictius els fets objecte d'enjudiciament".
Malgrat fer aquest pas, García Ortiz expressa el "convenciment d'haver servit fidelment la institució", "amb una inequívoca vocació de servei públic, sentit del deure i lleialtat institucional".
A més a més, agraeix al Govern central el seu nomenament com a fiscal general de l'Estat. "La confiança dipositada aleshores és la mateixa que ara retorno" en entendre que és l'hora de renunciar al càrrec, subratlla.