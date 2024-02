El fiscal general demana "treballar en pau" per resoldre el criteri sobre el terrorisme en el cas Tsunami

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha reclamat "deixar treballar en pau" la tinent fiscal del Tribunal Suprem (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, qui ha de resoldre sobre el criteri de la Fiscalia respecte a si es pot investigar per terrorisme els sospitosos en la causa de Tsunami Democràtic, com l'expresident Carles Puigdemont i el diputat d'ERC, Ruben Wagensberg.

"Els instruments de la Fiscalia funcionen, qui té l'encàrrec de resoldre aquestes discrepàncies és la tinent fiscal número u de la carrera. Cal deixar-la treballar en pau", ha dit en unes declaracions als periodistes abans de presidir una junta de fiscals aquest dimecres a Barcelona, on també s'ha reunit amb el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres.

Ortiz considera que la Fiscalia ha d'assegurar aquesta "unitat de criteri, com sigui", després que dimarts la majoria de la junta de fiscals de la secció primera del penal del TS es van decantar per imputar Puigdemont per terrorisme en tombar l'informe del seu company Álvaro Redondo, que havia descartat aquest delicte.