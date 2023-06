El fiscal general converteix Delgado en fiscal de Memòria Democràtica tot i el rebuig del Consell Fiscal

MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha proposat la seva predecessora immediata, Dolores Delgado, per a la plaça de fiscal de sala de Memòria Democràtica i Drets Humans, malgrat el rebuig de la majoria del Consell Fiscal.

Segons fonts fiscals, consultades per Europa Press, els sis vocals de l'Associació de Fiscals (AF) --la majoritària de la carrera fiscal-- i el vocal de l'Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF), Salvador Viada, s'han negat a participar en la votació en senyal de protesta.

Delgado ja va accedir a la màxima categoria amb la majoria del Consell Fiscal en contra. En el ple del 22 de setembre, els sis vocals de l'AF van votar per un altre candidat i només quatre vocals --els dos de la Unió Progressista de Fiscals (UPF) i les vocals nates: la tinent fiscal del Tribunal Suprem (TS) María Ángeles Sánchez Conde i la inspectora en cap María Antonia Sanz-- ho van fer per l'ex-fiscal general.

El rebuig d'aquests set vocals a si més no participar en la deliberació va en línia amb el malestar expressat per l'AF i l'APIF des que el fiscal general va avançar el ple del 19 de juny a aquest dijous per garantir aquesta proposta de nomenament.