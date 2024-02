La fiscal creu que Dani Alves va canviar de versió perquè es veia "totalment impune"

L'advocada de la denunciant afirma que ha estat "persistent" i nega que segueixi un guió



BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

La fiscal del judici a Dani Alves, que està acusat de presumptament agredir sexualment una jove a la discoteca Sutton, ha valorat que el futbolista va canviar la seva versió durant la instrucció de la causa perquè es considerava "totalment impune".

"Sincerament, penso que tota aquesta bateria de versions que ha donat és perquè inicialment es considerava totalment impune. Va venir al jutjat d'instrucció sobiranament tranquil", ha criticat la fiscal Elisabeth Jiménez durant el seu informe final aquest dimecres en el judici a l'Audiència de Barcelona.

En canvi, la fiscal ha emfatitzat la credibilitat de la víctima, que ha persistit en l'acusació des del principi: "El seu relat ha estat, des del meu punt de vista, a més de creïble i persistent, un relat dur, per la pròpia agressió i el que ha viscut després".

"Va ser molt valenta, ha estat molt valenta al llarg del procediment", ha elogiat sobre la denunciant, i ha recordat que ha admès que va entrar voluntàriament a la zona del lavabo, sense saber que l'era, i va explicar que se sent culpable per haver-ho fet.

Quant als qüestionaments de la defensa sobre per què la denunciant i les seves amigues es van quedar amb Alves si es van sentir incòmodes, ha dit: "Crec que moltes dones ens hem sentit en alguna ocasió en una sala de ball i no hem sortit espaordides perquè hem volgut sortir de festa amb les nostres amigues, i això acaba en una anècdota d'un senyor bavós. Cap dona es planteja que això pugui acabar en agressió sexual en un lavabo d'una discoteca".

"SI DIU 'FINS AQUÍ' ÉS 'FINS AQUÍ"

La fiscal també ha dit que és indiferent si la denunciant i Alves es van besar abans de l'agressió o no, perquè, "fos el que fos el cas, si ella hagués volgut besar el senyor Alves i en un moment determinat li diu 'fins aquí', és 'fins aquí'. El senyor Alves no pot continuar ell només amb la relació sexual sense que ella hi presti el seu consentiment".

La fiscal ha dedicat part del seu informe a explicar que les petjades en el bany no coincideixen amb la versió que Alves ha defensat en el judici, on ha afirmat que van tenir sexe consentit i ha escenificat una postura que no coincideix amb les petjades.

"SI DIU QUE NO, ÉS QUE NO"

L'advocada de l'acusació particular, que exerceix l'advocada Ester García en representació de la denunciant, ha remarcat que a la víctima "li ha estat molt difícil arribar a aquest judici i declarar, però ho va fer".

Ha reivindicat que la jove ha estat "persistent" en la seva versió, amb un relat espontani des de la mateixa discoteca, i ha rebutjat els qüestionaments a la seva versió que ha fet la defensa.

"La meva representada va dir: 'Jo era feliç, a mi m'encantava la meva feina. Vaig denunciar per desgràcia'. Si fos un relat guionitzat no ho diria, però ho va dir", ha dit en recordar aquesta frase de la declaració de la denunciant, que es va fer a porta tancada i amb la seva veu i imatge distorsionades per preservar-ne la intimitat.

García ha rebutjat la versió d'Alves que van tenir sexe consentit, i ha recordat que la llei de 'només sí és sí' va modificar la legislació sobre el consentiment: "M'és igual que l'acusat hagi utilitzat l'expressió 'perrear'. Quan va entrar en el bany, si ella diu que no, és que no".

REBUTJA ATENUANTS

Durant el judici, la defensa ha insistit que Alves va prendre una gran quantitat d'alcohol amb la intenció d'intentar aconseguir un atenuant que rebaixi una eventual condemna.

L'advocada considera que no s'ha acreditat quant va beure --no se li va fer test d'alcoholèmia-- i que "una lleugera afectació no justifica l'aplicació d'un atenuant per embriaguesa, procedeix quan té les capacitats cognitives i volitives minvades".

També s'ha oposat a l'atenuant per reparació del dany que reclama la defensa, i ha recordat que, durant la presó provisional, Alves va concedir una entrevista a 'La Vanguardia' en què va dir sobre la denunciant: "No sé si dorm bé, jo la perdono".