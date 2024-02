El fiscal del cas Tsunami carrega contra García-Castellón per demanar al Suprem que imputi Puigdemont sense diligències

MADRID, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de l'Audiència Nacional a càrrec de la investigació en la qual s'analitza el paper de Tsunami Democràtic en els aldarulls arran de la sentència del procés ha retret al jutge Manuel García-Castellón que hagi decidit elevar una exposició raonada al Suprem per imputar, en ser aforats, l'expresident Carles Puigdemont i el diputat del Parlament Ruben Wagensberg sense cap diligència que permeti fer aquest pas.

"No es va practicar, entre la interlocutòria d'inculpació que justificava no remetre l'exposició raonada i el moment d'efectuar-la, cap diligència en relació amb els dos aforats que permetés fer aquest pas", assenyala en un escrit al qual ha tingut accés Europa Press i en què atribueix al magistrat haver adoptat en un curt període de temps decisions "contradictòries" en diverses resolucions.

"Era del tot incongruent acordar un seguit de diligències en la interlocutòria d'inculpació del 6 de novembre sense esperar-ne el resultat i precipitar la remissió de l'exposició raonada al Tribunal Suprem", insisteix.

Afegeix que en contra del que manifesta la interlocutòria en la qual es rebutgen els recursos de diverses de les parts encausades, s'han dut a terme "escasses diligències" i en referència a les conseqüències dels aldarulls arran de la sentència del procés "però no, en cap cas, a nous indicis d'imputació contra els aforats que precipitessin la remissió de l'exposició al Tribunal Suprem".

El fiscal, que no veu el delicte de terrorisme i considera que la causa s'ha de remetre als jutjats de Catalunya, diu que en tot cas el jutge ja ha remès per providència la causa al Suprem i que ara aquest tribunal ha de decidir sobre la seva competència per investigar dels fets.

En l'escrit, el fiscal també sosté que el jutge "arriba a confondre el fenomen de Tsunami Democràtic amb els CDR quan es tracta d'entitats o actuacions absolutament diferents". "És rellevant en aquest sentit com s'atribueix en els informes de la Guàrdia Civil a algun dels aquí investigats l'interès a contactar i a comptar amb l'actuació dels CDR, quan és evident que no es tracta del mateix fenomen", afegeix.