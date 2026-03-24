La firma d'hipoteques a Catalunya puja un 4% al gener, tot i que es ralenteix respecte al mes anterior

DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya ha pujat un 4% al gener comparat amb el mateix mes de l'any anterior (respecte a una pujada del 6,29% en el conjunt d'Espanya), fins a sumar un total de 7.212 operacions, tot i que es ralenteix respecte al mes anterior, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
A Catalunya es van prestar 1.354,69 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al gener, un 12,98% més del capital prestat que fa un any i, comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va pujar un 7,7%
Atenent el total de finques, es van constituir un total de 8.579 hipoteques a Catalunya, amb un desemborsament de capital de 2.146,79 milions d'euros i, d'aquestes, 46 van ser sobre finques rústiques i 8.533 sobre urbanes.
De les 8.533 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al gener a Catalunya, 7.212 van ser sobre habitatges; 62 en solars i 1.259 d'altres tipus.
El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 355 i en 294 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor) i, de les 1.646 hipoteques amb canvis en les condicions, 997 van ser per novació.
Per contra, es van cancel·lar 7.832 préstecs sobre finques a Catalunya i, d'aquestes, 5.882 van correspondre a habitatges, 84 a finques rústiques, 1.789 a urbanes i 77 sobre solars.
DADES PER COMUNITATS
Per comunitats, on es va comportar millor el mercat de les hipoteques en comparació amb l'any anterior va ser a Extremadura (+28,80%), Navarra (+28,64%) i Andalusia (+19,22%), mentre que les autonomies que van marcar els pitjors registres van ser Aragó seguida de La Rioja i les Canàries amb caigudes del 20,91%, el 19,5% i el 16,89%, respectivament.
Quant a l'import prestat, on es va comportar millor va ser a Extremadura, Navarra i Galícia amb pujades respectivament del 58,75%, el 40,21% i el 38,52%, mentre que l'import prestat es va reduir a La Rioja un 15,64%, seguit de Múrcia (-13,97%) i les Canàries (-9,21%).