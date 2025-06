La firma d'hipoteques a Catalunya puja un 9,7% a l'abril

BARCELONA 20 juny (EUROPA PRESS) -

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya ha crescut un 9,7% a l'abril en relació amb el mateix mes de l'any anterior (una pujada del 14,39% a nivell espanyol), amb un total de 6.310 operacions, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A Catalunya es van prestar 1.121,29 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges a l'abril, un 23,38% més del capital prestat que fa un any. Comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va baixar un 14,9%.

Atenent el total de finques, es van constituir un total de 7.631 hipoteques a Catalunya, amb un desemborsament de capital de 1.757,92 milions d'euros. D'aquestes, 24 van ser sobre finques rústiques i 7.607 sobre urbanes.

De les 7.607 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes a l'abril a Catalunya, 6.310 van ser sobre habitatges; 38 sobre solars i 1.259 sobre altres tipus.

El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 113 i en 248 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor) i, de les 1.414 hipoteques amb canvis en les condicions, 1.053 van ser per novació.

Per contra, es van cancel·lar 7.343 préstecs sobre finques a Catalunya, de les quals 5.505 van correspondre a habitatges, 94 a finques rústiques, 1.664 a urbanes i 80 sobre solars.

DADES PER COMUNITATS

Per autonomies, la firma d'hipoteques es va incrementar a totes les comunitats amb Extremadura (+84,91%), Navarra (+61,69%) i La Rioja (+45,30%) al capdavant i el País Basc (+0,00%), Astúries (+4,31%) i Aragó (+5,42%) al costat contrari.

Quant a l'import prestat, va augmentar a totes les comunitats amb Extremadura (+109,42%), La Rioja (+64,99%) i Navarra (+56,61%) amb els augments més grans, i el País Basc, (+12,98%), Galícia (+19,60%) i Andalusia (+22,11%) al costat contrari.