La firma d'hipoteques a Catalunya continua creixent al juny, un 32,2%, i encadena dotze mesos d'ascensos interanuals

GRÀFICS: Enllaç amb llistat de gràfics disponibles al final del text
BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya ha pujat un 32,2% al juny respecte al mateix mes de l'any anterior (davant una pujada del 31,67% a nivell nacional), fins a sumar un total de 7.154 operacions i encadena dotze mesos de creixement.
Si es compara amb el mes anterior, l'ascens en aquest tipus d'operacions ha estat del 3,7%, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
A Catalunya es van prestar 1.303,55 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al juny, un 45,09% més del capital prestat que fa un any: comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va pujar un 4,8%.
Atenent al total de finques, es van constituir un total de 8.720 hipoteques a la regió, amb un desemborsament de capital de 1.761,58 milions d'euros i, d'elles, 54 van ser sobre finques rústiques i 8.666 sobre urbanes.
De les 8.666 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al juny a Catalunya, 7.154 van ser sobre habitatges; 34 en solars i 1.478 en un altre tipus.
El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 200 i en 283 hipoteques va canviar el titular del ben hipotecat (subrogacions al deutor): de les 2.067 hipoteques amb canvis en les seves condicions, 1.584 van ser per novació.
Per contra, es van cancel·lar 7.360 préstecs sobre finques a Catalunya i, d'elles, 5.696 van correspondre a habitatges, 82 a finques rústiques, 1.516 a urbanes i 66 sobre solars.
DADES PER CCAA
Per comunitats autònomes, la firma d'hipoteques es va elevar a totes les regions amb Aragó (+96,76%), Extremadura (+65,34%) i Cantàbria (+63,27%) al capdavant, excepte a Navarra amb una caiguda del 0,71%.
Quant a l'import prestat, va augmentar en totes les comunitats amb Aragó (+141,57%), Cantàbria (+86,57%) i Múrcia (+84,46%) anotant els majors ascensos, i La Rioja, (+31,06%), País Basc (+31,69%) i Andalusia (+36,22%) en el costat contrari.
---------------------
Contingut multimèdia:
Gràfics de l'evolució de les hipoteques
Url de descàrrega: https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...