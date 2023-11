La firma d'hipoteques a Catalunya baixa un 31,82% i empitjora la seva evolució interanual al setembre

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La firma d'hipoteques sobre habitatges a Catalunya va baixar un 31,82% al setembre respecte al mateix mes de l'any anterior (en comparació amb una baixada del 29,64% a nivell nacional), cosa que va empitjorar la seva evolució interanual, fins a un total de 5.291 operacions, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Si es compara amb el mes anterior, l'augment a la comunitat ha estat del 18,31%.

A Catalunya es van prestar 871,02 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al setembre, un 32,82% menys del capital prestat fa un any. Comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va pujar un 25,39%.

Atenent al total de finques, s'hi van constituir un total de 6.621 hipoteques, amb un desemborsament de capital de 1.232,07 milions d'euros, de les quals 40 van ser sobre finques rústiques i 6.581 sobre urbanes.

De les 6.581 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al setembre a Catalunya, 5.291 van ser sobre habitatges; 36 en solars i 1.254 d'un altre tipus.

El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 251 i en 59 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor). De les 1.351 hipoteques amb canvis en les condicions, 1.041 van ser per novació.

Per contra, es van cancel·lar 5.727 préstecs sobre finques a Catalunya, dels quals 4.009 van correspondre a habitatges, 133 a finques rústiques, 1.513 a urbanes i 72 sobre solars.

DADES PER COMUNITATS AUTÒNOMES

Per comunitats autònomes, el nombre d'hipoteques subscrites va caure respecte a l'any anterior a totes les comunitats autònomes. On més va descendir és a Múrcia (-44,83%), seguida d'Aragó (-39,01%) i Galícia (-38,23%), mentre que on menys es va reduir el nombre d'hipoteques en relació a l'any anterior va ser a Castella-la Manxa (-11,83%), les Balears (-18,82%) i Castella i Lleó (-20,77%).

Quant a l'import prestat, la xifra es va reduir respecte a l'any anterior a totes les comunitats autònomes, amb Galícia (-40,50%), Astúries (-40,06%) i Cantàbria (-36,62%) al capdavant. Mentre que on menys es va reduir el nombre d'hipoteques en relació a l'any anterior va ser a Extremadura (-14,13%), Castella-la Manxa (-17,09%) i Castella i Lleó (-18,67%).