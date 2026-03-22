El B-Travel 2026 tanca amb més de 25.000 visitants i el focus en un turisme més responsable

Les destinacions nacionals i de proximitat han estat protagonistes
BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -
El B-Travel, el saló de turisme de Fira de Barcelona, ha tancat aquest diumenge les seves portes després tres dies en els quals ha rebut en el recinte Montjuïc més de 25.000 visitants, ha comptat amb 110 expositors nacionals i internacionals i en els quals s'ha posat el focus en un model turístic més responsable.
Sota el lema 'Biajar', que convida a viatjar bé, els expositors de l'esdeveniment han presentat propostes orientades cap a un model de turisme que aposta per la sostenibilitat, els beneficis per a la comunitat local, el respecte cultural i social i la inclusió, informa l'entitat firal en un comunicat.
Les destinacions nacionals i de proximitat han estat els grans protagonistes a l'edició de 2026, en la qual més de 25.000 persones han acudit a la cita a la recerca d'ofertes i informació per organitzar la seva propera Setmana Santa o les vacances d'estiu.
Des de l'organització destaquen que Catalunya, Aragó, Andalusia, Canàries, Galícia, Extremadura, La Rioja i Navarra, comunitat autònoma convidada, han despertat "un gran interès entre els visitants del saló".
En l'àmbit internacional, a més de l'oferta de les més de 40 agències de viatge especialitzades, Sicília, Estats Units i països africans com Tanzània han figurat entre les propostes més sol·licitades pels assistents.
La propera edició de B-Travel tindrà lloc del 19 al 21 de març de 2027.
EL TURISME DEL SEGLE XXI
El president del B-Travel, Martí Sarrate, ha posat de manifest la importància del sector turístic per a l'economia espanyola i catalana i ha afirmat que el turisme del segle XXI "ha de ser plenament responsable amb el seu entorn natural i social per afavorir la seva desestacionalización".
En aquesta edició, la cita ha renovat el disseny dels espais i el programa d'activitats per enriquir l'experiència del visitant amb continguts per a tots els públics i edats.
La directora del saló, Laura Cardona, ha expressat que B-Travel "s'ha convertit, un cop més en la gran agència per al públic català, ja que aquí ha pogut iniciar el seu viatge o escapada tant de Setmana Santa com d'estiu".
GASTRONOMIA, 'TARDEO' I AGENDA
La gastronomia ha tornat a ser un dels atractius del certamen amb B-Travel Gastro Fest, l'espai produït per l'Associació de Gastronomia i Turisme (AGT), on s'han ofert productes de proximitat i quilòmetre zero i en el qual centenars de visitants van gaudir d'un 'tardeo' amb Marc Frigola de FlaixBac com a DJ.
A més de dirigir-se al viatger final amb continguts dissenyats per a tots els públics i edats, B-Travel ha comptat amb una agenda d'activitats amb jornades, trobades professionals i un àrea de recerca d'ocupació com ACAVe Travel Market, el Job Market Place de Barcelona, el fòrum de sostenibilitat de Biosphere i Travel2Care o la jornada de viatges inclusius LGBTQ+ de Queer Destination.