El Salón del Caravaning 2025 mostrarà models "més tech, còmodes i sostenibles"

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2025 del Saló del Caravaning mostrarà models "més tech, còmodes i sostenibles", a més d'innovacions que incideixen en el confort o la seguretat o dissenys adaptables en funció del viatge o del perfil de l'usuari, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.
La trobada se celebra de l'11 al 19 d'octubre al recinte Gran Via de la institució firal i està organitzat per Fira de Barcelona amb el suport de l'Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravaning (Aseicar) i del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya (Gremcar).
El president d'Aseicar i copresident del Comitè Organitzador del Saló Caravaning, José Manuel Jurado, ha explicat el turisme itinerant com "el fenomen més nou i que actualment dinamitza el sector".
Per la seva banda, la presidenta de Gremcar i copresidenta del Comitè Organitzador, Susana Colom, ha assenyalat que les marques s'estan centrant a oferir solucions i productes que incideixen en la seguretat, el confort tant en ruta com durant les parades i en l'adaptabilitat dels vehicles en funció del pla de viatge.
L'esdeveniment "tornarà a donar aquest any un protagonisme especial a la camperització" amb la presència de models de camper, i també diferents solucions modulars per convertir furgonetes d'una manera fàcil i sense haver de dur a terme una gran inversió.