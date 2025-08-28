El saló Tomorrow.City Shanghai abordarà les ciutats intel·ligents amb 100 experts

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El saló Tomorrow.City Shanghai abordarà les solucions per aconseguir ciutats més intel·ligents de la mà d'un centenar d'experts, segons ha informat aquest dijous en un comunicat Fira de Barcelona, organitzador del congrés.
L'esdeveniment, que se celebrarà del 2 al 6 de setembre, se suma a la dotzena de salons que la institució firal organitza aquest any fora d'Espanya.
Així, el saló segueix la senda marcada per les diferents edicions de Smart City Expo celebrades a tot el món i pretén consolidar-se com el referent d'Àsia-Pacífic en matèria de ciutats intel·ligents.
Amb una trentena de taules rodones i debats, la cita preveu generar debat, intercanvi i negoci entre els principals actors de la transformació urbana de la regió.
Disposarà de 10.000 metres quadrats d'espai on uns 200 expositors, tant proveïdors de productes, serveis i tecnologies com les pròpies ciutats, mostraran solucions reals que ja s'estan aplicant a tot el món.