El saló Piscina Barcelona serà una de les seus de la Biennal Internacional del Paisatge

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El saló Piscina Barcelona d'aquest any serà una de les seus de la XIII Biennal Internacional del Paisatge de Barcelona, organitzada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Coac) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Així, el congrés compartirà protagonisme com a escenari principal de la Biennal amb el Palau de la Música Catalana, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat Fira de Barcelona, organitzadora del saló.
D'aquesta manera, la fira acollirà diverses jornades professionals sobre paisatgisme i arquitectura que tindran lloc el 17 i 18 de novembre al recinte de Gran Via, a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
L'acord de col·laboració signat entre el Coac i Fira té com a objectiu "promoure el disseny d'espais exteriors sostenibles, saludables i en diàleg amb la naturalesa".
Segons els organitzadors, la incorporació del saló a la programació de la Biennal "estableix un vincle estratègic amb l'àmbit de l'arquitectura del paisatge".