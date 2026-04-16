El Saló Nàutic tanca la meitat de l'espai expositor reservat a uns mesos de l'esdeveniment

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El Saló Nàutic Internacional de Barcelona compta amb gairebé la meitat de l'espai expositor reservat a set mesos de celebrar-se a la capital catalana, amb previsions de convertir-se en "una de les edicions amb més representativitat, gamma de models i eslores".
Organitzat per Fira de Barcelona en col·laboració amb l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques (ANEN), el certamen se celebrarà entre el 14 i 18 d'octubre a 3 molls del Port Vell de Barcelona, on es presentaran les principals novetats de la indústria nàutica, explica l'entitat firal aquest dijous en un comunicat.
Així, el saló ja ha confirmat la participació de 80 expositors, entre els quals figuren algunes de les marques més rellevants del sector a nivell estatal i internacional com Aventura, Bali, De Antonio Yachts, Dufour, Girbau, Highfield, Honda, Karnic, Kawasaki, Kumbra, Leopard, Maxim, Pardo, Pirelli, Raymarine, Sasga, Saxdor o Sunreef.
El president del Saló Nàutic, Luis Conde, ha reiterat que la que resposta del sector indica que aquesta serà una de les millors edicions dels últims anys, mentre que el director de l'esdeveniment, Josep Antoni Llopart, ha explicat que "reflecteixen la confiança del sector en el nostre saló com a plataforma comercial estratègica i la seva capacitat per generar oportunitats de negoci".
L'esdeveniment de Fira presentarà una àmplia gamma d'embarcacions, des de iots a motor fins a velers i catamarans de totes les eslores, als molls de la Fusta, Espanya i Marina Port Vell, a més de comptar amb una zona d'exhibicions i proves a l'aigua i de lleure nàutic.