El saló Expohogar obre a Barcelona impulsant la realitat virtual en el petit comerç

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El 63 saló Expohogar ha obert aquest dissabte en el Palau 1 de Fira de Barcelona Montjuïc, on el protagonista, a més dels estands, és la realitat virtual en el petit comerç, informen els organitzadors en un comunicat.

Els assistents poden veure tres experiències de realitat virtual, que es presenten per un import inferior a 1.000 euros, en un 'metacorner' de 4 m2 per a les botigues "generant experiències de realitat augmentada i realitat virtual" per al client.

En concret hi ha ulleres de realitat virtual per veure un aparador de productes i interactuar-hi; es pot entrar virtualment a les botigues amb realitat augmentada; i es pot interactuar amb productes virtualitzats i ampliar-ne les característiques (com el color) a través del telèfon mòbil i sense descarregar-hi apps.

La realitat virtual i la realitat augmentada hi són presents a través de VRMax Technologies, el partner tecnològic del saló.

NETWORKING PROFESSIONAL I JOB MARKETPLACE

Dilluns hi haurà diverses activitats: el Networking Professional de 10 a 12 (un espai d'entrevistes amb empreses i professionals, amb garantia de 5 reunions per participant) i el Job MarketPlace de 12 a 14 (contacten establiments comercials i candidats).

El saló està organitzat pel Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) i reuneix fins dilluns 4 salons professionals dels sectors de decoració, joieria, regal i souvenir, bijuteria i complements (ExpoDeco, BCN Joia, ExpoRegal, ExpoPell) "amb l'objectiu de convertir-se en la fira de referència d'aquests sectors".

L'han inaugurat directius de l'esdeveniment i representants de l'Ajuntament de Barcelona, de la direcció de Fira de Barcelona i de la Cambra de Barcelona, entre altres.

El president d'Expohogar i del COACB, Ricard Penas, ha explicat que "el saló està tenint una gran acollida Barcelona" i ha defensat incorporar les noves tecnologies i la realitat virtual en el petit comerç.