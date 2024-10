Creu que l'ens firal es troba en un dels seus "millors moments de la història"

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha defensat que Barcelona necessita rebre més vols intercontinentals i ha dit que veu amb optimisme l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat: "Estic convençut que es desbloquejarà".

"Barcelona té un problema de vols intercontinentals", ha dit aquest dijous en un acte organitzat per 'El Periódico' a casa Seat de Barcelona.

Ha demanat coherència a les institucions davant de la seva petició que Fira sigui internacional: "Dotin-me de les infraestructures necessàries perquè aquesta gent internacional que ha de venir a Barcelona hi pugui arribar".

Així mateix, ha defensat el turisme de negocis que atreu Fira de Barcelona, i ha dit que una eventual ampliació de l'Aeroport "o és sostenible, mediambientalment sostenible, o no serà".

"TENIM UN LÍMIT D'ESPAI"

Relat ha assegurat que la Fira de Barcelona està en un dels seus "millors moments de la història", i ha dit que en 25 anys es veu sent un referent al mercat firal internacional.

Sobre els futurs congressos que albergarà el recinte, ha detallat que ara estan buscant "de forma més pausada perquè, afortunadament", tenen un límit d'espai, i ha reivindicat l'ampliació de Fira, prevista per 2027.

CIRCUIT D'F1

Relat serà el primer president de Fira Circuit, la societat que gestionarà l'activitat del Circuit de Barcelona-Catalunya a partir de l'1 de gener de 2025 i que ja està gestionant la transició.

"El comú dels mortals percebrà que el circuit deixarà de ser simplement un lloc on passen carreres de Fórmula 1 i serà un lloc on intentarem que passin moltes altres coses", ha defensat.

La societat treballarà perquè el circuit sigui "un pol de reindustrialització" i un lloc on es puguin celebrar altres activitats esportives i concerts i festivals, que quedaran allunyats del centre de Barcelona i de les crítiques pel soroll.

BARCELONA-MADRID

Relat ha celebrat que el nou Govern "té un ferm compromís a donar continuïtat al treball" que va fer l'antic Executiu en el Circuit, i ha dit que l'objectiu del projecte és dinamitzar l'economia i fomentar el desenvolupament social del territori.

Preguntat pel circuit de Fórmula 1 a Madrid, ha assegurat que la coexistència amb el de Barcelona és "perfectament factible", ja que hi ha molts països del món on hi ha més d'un Gran Premi per país.