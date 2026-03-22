Planas anima a afrontar els reptes agroalimentaris amb orgull i responsabilitat

Ordeig demana "ambició" al sector durant la gala dels 50 anys d'Alimentària
BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha animat aquest diumenge al sector agroalimentari a afrontar els seus reptes amb responsabilitat però també amb orgull, perquè té potència malgrat les dificultats, davant de les quals és optimista.
En el sopar de gala del 50 aniversari de la fira Alimentària a Barcelona, ha constatat un "canvi espectacular" en aquest mig segle, perquè Espanya ha passat de ser importador net en 1976 a setè exportador al món, i amb Catalunya com a primera autonomia exportadora.
Per a ell, això suposa orgull però també responsabilitat, amb reptes d'innovació, economia circular i IA, entre altres.
A més ha recordat que el 1976 encara cuejava la crisi del petroli de 1973: per això ha constatat la casualitat que, 50 anys després, també hi hagi problemes sobre el petroli per la situació geopolítica.
Planas ha assegurat la implicació del Ministeri i de l'Icex a Alimentària+Hostelco, esdeveniment que ha definit com a oportunitat de projecció mundial.
El ministre ha destacat, entre altres, la figura de Bonet com a president de la Cámara de España i ex-president del comitè organitzador d'Alimentària.
ÒSCAR ORDEIG
El conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha dit que, per ser el millor país del món en tots els aspectes del sector, cal tenir la millor fira i la major ambició "entre tots".
Ha afegit que cal afrontar els problemes del sector i destacar les bones xifres, que també reflecteixen punts forts d'un sector líder, a més de "accelerar els canvis" amb innovació, internacionalització i inversió.
RAQUEL GIL
La tinent d'alcaldia i regidor de Promoció Econòmica de Barcelona, Raquel Gil, ha dit que la fira "és progrés, és ocupació" i que el seu progrés ha estat paral·lel al de Barcelona, també la seva transformació agroalimentària, que avui combina tradició amb innovació, a més d'aconseguir l'excel·lència gastronòmica.
Ha destacat Mercabarna i el Port de Barcelona com a infraestructures "clau" per estar a l'altura de les necessitats actuals
SOPAR D'ANIVERSARI
El sopar de gala del 50 aniversari de la fira Alimentària ha reunit aquest diumenge a la nit a Barcelona al ministre d'Agricultura, Luis Planas; el conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig; el delegat del Govern, Carles Prieto, i la tinent d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de Barcelona, Raquel Gil.
També han estat el president de Fira de Barcelona, Pau Relat; el director general, Constantí Serrallonga, i el president de la fira, Antonio Llorens, amfitrions de l'esdeveniment que es farà del dilluns al dijous en el recinte Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Entre la resta d'assistents han estat el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, i el president de la Cámara de España i president d'honor d'Alimentària, José Luis Bonet.
FIRA DE BARCELONA
Relat ha dit que celebren l'aniversari amb l'edició "més exitosa" en molt aspectes, i ha agraït la col·laboració de tots els que han fet possible les 50 edicions, i ha destacat el treball de Bonet.
Ha afegit que el sector agroalimentari ha estat "clau" per Fira de Barcelona i ha agraït a Planas i Ordeig la importància que donen al sector.
Llorens ha destacat la voluntat històrica del saló d'ajudar al progrés del sector i a la seva internacionalització.