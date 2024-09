Fira.- Pallenberg (Aware) i Shah (Ipec), principals ponents de Tomorrow.Mobility

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El director de Conscienciació d'Aware, Sascha Pallenberg, i el director de l'Innovation Procurement Empowerment Centre (Ipec) del Regne Unit, Rikesh Shah, seran els principals ponents de Tomorrow.Mobility, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.

La trobada se celebra del 5 al 7 de novembre al recinte Gran Via de la institució firal, i tindrà una zona d'exposició, que se celebrarà juntament amb l'Smart City Expo World Congress (SCEWC)

L'esdeveniment té un programa congressual amb més de 200 ponents i 50 sessions al voltant de deu temes per "aconseguir un canvi de paradigma en la mobilitat".

Les temàtiques són: Nous Serveis de Mobilitat; Transport Públic; Mobilitat Autònoma; Logística d'Últim Quilòmetre; Dades per a la Mobilitat; Infraestructures de Mobilitat per a Espais Habitables; Mobilitat Zero i de Baixes Emissions; Mobilitat Activa; Seguretat Vial i Mobilitat Inclusiva.

La llista de ponents també comptarà amb experts d'empreses i institucions com Drive Sweden, Mercedes-Benz AG, Carnet, Ontario Vehicle Innovation Network, la xarxa Polis i la Comissió Europea, entre d'altres.