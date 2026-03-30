Fira.- Padel World Summit 2026 aborda els grans reptes i oportunitats de la indústria

BARCELONA 30 març -
L'edició 2026 de Padel World Summit preveu abordar els grans reptes i oportunitats de la indústria, amb la participació de 40 experts a la 'Global Padel Conference', informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.
La trobada se celebrarà del 26 al 28 de maig en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i comptarà amb la participació de Bill Ullman, Mark Hewlett, Ignacio Soto Borja, Inés Álvarez, Ben Hanley i Patricio Misitrano.
L'esdeveniment estarà dividit en sis blocs temàtics: l'expansió global i institucional de l'esport; els models de negoci sostenibles per a clubs i operadors; les aliances i col·laboracions que impulsen el creixement del sector; la tecnologia i la innovació digital; la formació i professionalització del talent, i el poder emocional de la comunitat i l'estil de vida que envolta al pàdel.
La Global Padel Conference es complementa amb la Innovation Arena, l'escenari de la qual acull més de 50 presentacions addicionals de startups, tecnologia i inversió.
El saló preveu reunir més de 150 expositors i superar els 6.000 assistents professionals de tot el món.