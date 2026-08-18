Nikolas Badminton i Ayumi Moore Aoki, ponents del congrés Smart City Expo World

BARCELONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El congrés Smart City Expo World, esdeveniment sobre les ciutats intel·ligents organitzat per Fira de Barcelona, ha confirmat aquest dimarts com a ponents el líder del 'think tank' Futurist.com, Nikolas Badminton, i la fundadora de Women in Tech Global, Ayumi Moore Aoki.
L'esdeveniment, que se celebrarà del 3 al 5 de novembre conjuntament amb el Tomorrow.Mobility World Congress al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, comptarà amb més de 600 ponents que parlaran sobre "transformació urbana des d'una perspectiva multidisciplinària", ha informat l'entitat firal en un comunicat.
Badminton és expert en intel·ligència artificial i ajuda a empreses i institucions a "desenvolupar les seves capacitats mitjançant prediccions estratègiques", a més de preparar-les per a contextos complexos.
Les contribucions principals de Moore Aoki se centren a "tancar la bretxa de gènere a la tecnologia i empoderar el talent mundialment".
A més, el programa del congrés comptarà amb la participació de noms com la directora regional d'ONU Dones a Amèrica i el Carib, Bibiana Aido; o el director adjunt de l'ITU Telecommunication Standardization Bureau, Bilel Jamoussi.